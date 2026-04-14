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Visites libres toute la journée côté public, Grand Théâtre de Tours, Tours

Visites libres toute la journée côté public, Grand Théâtre de Tours, Tours

Visites libres toute la journée côté public, Grand Théâtre de Tours, Tours samedi 9 mai 2026.

Lieu : Grand Théâtre de Tours

Adresse : 34 rue de la scellerie 37000 tours

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Visites libres toute la journée côté public Samedi 9 mai, 09h00 Grand Théâtre de Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:45:00+02:00
Fin : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:45:00+02:00

Grand Théâtre de Tours 34 rue de la scellerie 37000 tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Opéra de Tours

© Gérard Proust

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