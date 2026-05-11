Tours

Rencontre avec Eléonore False et Mathilde Roman

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04 19:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Conversation entre Éléonore False et Mathilde Roman

Conversation entre Éléonore False et Mathilde Roman

Dans les expositions d’Éléonore False, les œuvres sont indissociables des atmosphères que l’artiste produit à partir de ses rencontres avec les lieux et les architectures.

L’expérience est trouble, les parcours de corps et de regards nourrissent et déplient les imaginaires.

Ce temps privilégié de conversation se fera au plus près de ces expériences et de ce qui les a construit, évoquant les premières intuitions et les détours, les figures familières qui nourrissent les recherches, ou encore la manière dont la collecte d’images, de matériaux, de formes se poursuit de l’œuvre au display .

Mathilde Roman est critique d’art et a publié plusieurs essais, notamment Habiter la scénographie. 4 .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

Conversation between Éléonore False and Mathilde Roman

L’événement Rencontre avec Eléonore False et Mathilde Roman Tours a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT 37