Tours

Feu à volonté

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05

FEU À VOLONTÉ

Plus de 20 ans déjà de pratique assidue pour le plus jeune des dinosaures du rap français.

Oui, on parle bien de YOSHI DI ORIGINAL, MC incontournable de la scène underground à la carrière déjà bien fournie.

FEU À VOLONTÉ

Plus de 20 ans déjà de pratique assidue pour le plus jeune des dinosaures du rap français.

Oui, on parle bien de YOSHI DI ORIGINAL, MC incontournable de la scène underground à la carrière déjà bien fournie. Le voici de retour, catégorie All-Stars, il s’est entouré de KACEM WAPALEK, HIPPOCAMPE FOU, DEADI et GROOVE SPARKZZ.

Vous ne serez jamais assez prêt !

LE CARRÉ, c’est 4 styles différents qui se complètent, une vraie cohérence de groupe, un ADN très scène.SAYA BOCA mélange les styles en posant son flow sur des instrus Drum andBass, Hip-hop, Dub, Bassline le tout saupoudré de skank reggae.Et c’est sur scène qu’on se rend compte de l’énergie du lascar !Pour souffler fort sur les braises ce sera évidemment BEL IN DA PLACE aux platines ! 22 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

WILL FIRE

Over 20 years of assiduous practice for the youngest of French rap’s dinosaurs.

That’s right, we’re talking about YOSHI DI ORIGINAL, a key MC on the underground scene whose career is already well established.

L’événement Feu à volonté Tours a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT 37