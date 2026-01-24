Balade Apéro sur la Loire Tours > Rochecorbon Tours

Balade Apéro sur la Loire Tours > Rochecorbon

Bords de Loire, départ du pont de fil face au château de Tours Tours Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date :

Jeudi 2026-06-05 20:00:00

2026-06-27 21:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-07-01

L’association BOUTAVANT vous propose des promenades apéro tout au long de l’été sur la Loire au départ de Tours. Départ de l’embarcadère au niveau du Château de Tours (amont), sous le Pont de Fil (pont suspendu), vers Rochecorbon (Est de Tours).

Embarquez à bord d’une embarcation traditionnelle pour une balade d’une heure, un panier de spécialités tourangelles vous accompagne pendant cette découverte gourmande de la Loire ainsi qu’un verre de vin.

Merci de nous précisez, lors de votre réservation, si vous préférez du vin rosé ou du vin blanc.

Jus de fruits pour les enfants. 30 .

Bords de Loire, départ du pont de fil face au château de Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The BOUTAVANT association offers aperitif walks on the Loire all summer long, departing from Tours. Departure from the landing stage at the Château de Tours (upstream), under the Pont de Fil (suspension bridge), towards Rochecorbon (east of Tours).

