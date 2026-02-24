The Briefs + The Highmarts + Vortex 40 Tours

The Briefs + The Highmarts + Vortex 40

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2026-05-14 20:00:00

The Briefs

Alors que l’on pensait tous que le punk rock était mort, THE BRIEFS sont apparus dans les années 2000 avec leur premier album HIT AFTER HIT . Devenu mythique aujourd’hui, ce disque a propulsé les membres du groupe hors des bas-fonds de

Seattle pour une double décennie de tournées internationales. Avec 4 albums et de nombreux singles sortis entre 2000 et 2005, tous devenus incontournables, sans même le savoir, nos 4 punk-rockers ont remis le Punk Rock en mouvement et ont incité les jeunes de l’époque à prendre des guitares et à porter des lunettes blanches pour porter haut la flamme du punk des années 70.

En première partie retrouvez le garage des incroyables japonaises THE HIGHMARTS. Formées à Tokyo en 2013, ces 3 femmes perpétuent la tradition du garage rock japonais. .

With 4 albums and numerous singles released between 2000 and 2005, all of which have become unmissable without even knowing it, our 4 punk-rockers have put Punk Rock back on the move!

