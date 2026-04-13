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Visite à vélo Les jardins historiques Tours

Visite à vélo Les jardins historiques Tours

Visite à vélo Les jardins historiques Tours dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 25 Place François Sicard

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif

Tours

Visite à vélo Les jardins historiques

25 Place François Sicard Tours Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-06-07 15:30:00

Date(s) :
2026-05-17 2026-06-07 2026-08-16

Explorez à vélo les jardins historiques du centre-ville et découvrez leurs histoires, leurs aménagements et leurs évolutions au fil du temps.
Explorez à vélo les jardins historiques du centre-ville et découvrez leurs histoires, leurs aménagements et leurs évolutions au fil du temps. 7  .

25 Place François Sicard Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 88 

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English :

Explore the historic gardens of the city center by bike and discover their history, layout and evolution over time.

L’événement Visite à vélo Les jardins historiques Tours a été mis à jour le 2026-04-13 par Tours Val de Loire Tourisme

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