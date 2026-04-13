Tours

Visite à vélo Les jardins historiques

25 Place François Sicard Tours Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-06-07 15:30:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-06-07 2026-08-16

Explorez à vélo les jardins historiques du centre-ville et découvrez leurs histoires, leurs aménagements et leurs évolutions au fil du temps.

Explorez à vélo les jardins historiques du centre-ville et découvrez leurs histoires, leurs aménagements et leurs évolutions au fil du temps. 7 .

25 Place François Sicard Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 88

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English :

Explore the historic gardens of the city center by bike and discover their history, layout and evolution over time.

L’événement Visite à vélo Les jardins historiques Tours a été mis à jour le 2026-04-13 par Tours Val de Loire Tourisme