Café cookie croquis Tours

Café cookie croquis Tours
Café cookie croquis Tours samedi 27 juin 2026.
Tours
Café cookie croquis
1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le CCC OD vous propose un atelier de création artistique le dernier samedi du mois !
Le CCC OD vous propose un atelier de création artistique le dernier samedi du mois !
Le concept est simple se rassembler et dessiner à plusieurs selon un thème défini ensemble. Le tout en profitant d’un café, ou d’un thé et d’un cookie concoctés par le P’tit Rex Café. L’occasion de stimuler sa créativité et d’aborder la création artistique de manière décontractée et sans prise de tête !
Que vous soyez novices ou confirmé.es, le café cookie croquis est ouvert à tous.te, quel que soit le niveau.
dès 15 ans
sur inscription 15 .
1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
CCC OD offers an art workshop on the last Saturday of the month!
L’événement Café cookie croquis Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37
À voir aussi à Tours (Indre-et-Loire)
- Formation – Comment accélérer la production des comptes ?, TOURS, Tours 11 mai 2026
- Votre vélo est-il prêt pour le retour des beaux jours ?, MAIF Béranger, Tours 13 mai 2026
- Promenade découverte Amont Tours 13 mai 2026
- The Briefs + The Highmarts + Vortex 40 Tours 15 mai 2026
- Le roi et l’oiseau Tours 16 mai 2026