Tours

Exposition Au féminin

8 Rue Nationale Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6.6 – 6.6 – EUR

6.6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Le compagnonnage est longtemps resté un bastion masculin, jusqu’à l’arrivée de quelques pionnières sur le Tour de France en 2004. Si la présence des femmes est aujourd’hui acquise chez les compagnons, la mixité des métiers est encore loin d’être gagnée dans tous les secteurs…

Le compagnonnage est longtemps resté un bastion masculin, jusqu’à l’arrivée de quelques pionnières sur le Tour de France en 2004. Si la présence des femmes est aujourd’hui acquise chez les compagnons, la mixité des métiers est encore loin d’être gagnée dans tous les secteurs…

Dans cette exposition inédite qui mêle histoire, enquêtes filmées, portraits photos, objets personnels et chefs-d’œuvre, les parcours de femmes compagnons de divers métiers sont mis en lumière pour montrer comment les premières d’entre elles ont ouvert la voie et comment, depuis 20 ans, elles trouvent et prennent leur place au-delà des stéréotypes et du poids de l’histoire. 6.6 .

8 Rue Nationale Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 62 20 museecompagnonnage@ville-tours.fr

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English :

Companionship has long remained a male bastion, until the arrival of a few female pioneers on the Tour de France in 2004. While the presence of women among journeymen is now a given, gender diversity in the trades is still a long way from being achieved in all sectors?

L’événement Exposition Au féminin Tours a été mis à jour le 2026-04-11 par Tours Val de Loire Tourisme