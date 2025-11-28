Ironman Tours Métropole Loire Valley

Tours Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

2026-06-14

L’IRONMAN Tours Métropole Loire Valley offre aux athlètes un aperçu de tout ce que la vallée de la Loire a à offrir des châteaux historiques médiévaux et de la Renaissance aux parcs verdoyants et aux sentiers le long des rivières.

La natation se tiendra dans le Cher, puis la partie vélo entraînera les athlètes vers Savonnières, Bourgueil, Chinon, et Azay-le-Rideau. Le marathon final se tiendra au niveau des Rives du Cher, du lac de Tours et de l’Ile Balzac. .

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English : Ironman Tours Métropole Loire Valley

The IRONMAN Tours Métropole Loire Valley offers athletes a glimpse of everything the Loire Valley has to offer from historic medieval and Renaissance castles to lush green parks and riverside trails.

