Visite guidée Le vieux Tours Tours
Visite guidée Le vieux Tours Tours dimanche 11 janvier 2026.
Visite guidée Le vieux Tours
15 Place Châteauneuf Tours Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-11 10:00:00
fin : 2026-03-22 12:00:00
Date(s) :
2026-01-11 2026-01-25 2026-02-08 2026-02-22 2026-03-08 2026-03-22
Une visite guidée pour apprécier les richesses de l’emblématique quartier du Vieux Tours qui s’étend autour de la place Plumereau, sous la conduite d’un guide-conférencier.
Des maisons médiévales à pans de bois et en pierre côtoient des hôtels particuliers exceptionnels. Ces demeures témoignent de la prospérité de ce secteur de la ville développé autour d’une immense église collégiale dédiée à Saint Martin. Abritant autrefois le corps du saint, elle était le centre de l’un des plus anciens pèlerinages de la chrétienté.
Réservation obligatoire. Pas de vente sur place 12 .
15 Place Châteauneuf Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr
English : Guided tour: The Old City
The Tours Loire Valley Tourist Office and the city of Tours offer a thematic tour of the Old Town of Tours, led by a guide.
To the west of the Rue Nationale, the Vieux Tours district extends around the Place Plumereau. It is characterised by a dense and ancient habitat.
