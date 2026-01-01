Visite guidée de Tours visite générale Tours

Visite guidée de Tours visite générale

78 rue Bernard Palissy Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 09:45:00

fin : 2026-02-15 11:45:00

Date(s) :

2026-01-18 2026-02-01 2026-02-15 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-01 2026-03-15 2026-03-29

La ville de Tours est fondée au Ier siècle sur la rive gauche de la Loire. Au Moyen Âge, deux secteurs distincts se développent l’un bâti autour de la Cathédrale, l’autre autour d’une immense collégiale consacrée à saint Martin, le secteur de Châteauneuf, également connu sous le nom de Vieux Tours. Capitale royale de 1440 à 1520, Tours voit, à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, la réédification de la quasi-totalité de ses demeures urbaines. De cette époque florissante, la ville hérite d’un ensemble homogène de demeures anciennes et d’édifices religieux que l’on découvre au fil de cette visite.

Réservation obligatoire. Pas de vente sur place. 12 .

78 rue Bernard Palissy Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr

English : Guided visit of Tours

Under the guidance of a guide, the Tours Loire Valley Tourist Office and the city of Tours offer you a general tour of Tours.

