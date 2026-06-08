Tours

Les afters de la Fourchette Paysanne #3

2 bis Place de la Victoire Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 00:00:00

Date(s) :

2026-06-19

La Fourchette Paysanne squatte la Place de la Victoire et accueille un nouvel afterwork, aux parfums d’été cette fois-ci. Où musiciens et paysans vont nous offrir une soirée festive. Avec la participation de Martin Desplat, paysan-boulanger de la ferme Brin2Paille à Dolus-le-Sec, et Clara Dupré.

La Fourchette Paysanne squatte la Place de la Victoire et accueille un nouvel afterwork, aux parfums d’été cette fois-ci. Où musiciens et paysans vont nous offrir une soirée festive. Avec la participation de Martin Desplat, paysan-boulanger de la ferme Brin2Paille à Dolus-le-Sec, et Clara Dupré, maraîchère de la ferme La Petite Fève à Fondettes.

Et si des paysans regardaient de plus près ce qui remplit nos chariots de supermarché ?

Pain de mie, jambon, miel, légumes sous plastique,… Derrière les grandes marques et les emballages colorés se cachent des réalités agricoles, économiques et environnementales souvent méconnues. Lors de cette soirée conviviale, plusieurs producteurs et productrices de notre territoire passeront au scanner le contenu d’un caddie de supermarché classique . .

2 bis Place de la Victoire Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 75 42 75

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English :

La Fourchette Paysanne takes over the Place de la Victoire for a new afterwork, this time with a summery flavour. A festive evening of musicians and farmers. With the participation of Martin Desplat, farmer-baker from the Brin2Paille farm in Dolus-le-Sec, and Clara Dupré.

L’événement Les afters de la Fourchette Paysanne #3 Tours a été mis à jour le 2026-06-04 par Tours Val de Loire Tourisme