Aucard de Tours Tours

Aucard de Tours

33 route de Savonnières Tours Indre-et-Loire

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-13

2026-06-09

Concocté par Radio Béton (radio associative locale affichant une trentaine d’années au compteur), le Festival Aucard est dédié aux musiques actuelles.

En plus des soirées sous le chapiteau de la Gloriette, de nombreux concerts gratuits sont organisés dans l’agglomération tourangelle mais aussi dans une demi-douzaine de villes du département. .

33 route de Savonnières Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 51 11 33 betonprod@radiobeton.com

English :

Conceived by Radio Béton (a local community radio station with a thirty-year track record), the Aucard Festival is dedicated to contemporary music.

