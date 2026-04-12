Tours

Visite Guidée La Tour Charlemagne la visite dégustation

Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-17

Le temps d’une visite, votre guide vous raconte l’histoire de la tour.

Une fois au sommet, la gastronomie tourangelle s’invite au discours pour une vision à 360° des traditions et savoir-faire locaux.

Le temps d’une visite, votre guide vous raconte l’histoire de la tour.

Une fois au sommet, la gastronomie tourangelle s’invite au discours pour une vision à 360° des traditions et savoir-faire locaux.

La tour Charlemagne surmontait autrefois le bras nord du transept de la collégiale médiévale dédiée à saint Martin. Ce haut lieu de pèlerinage a été détruite entre 1789 et 1802. 20 .

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 88 animation-patrimoine@ville-tours.fr

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English :

During the tour, your guide will tell you all about the history of the tower.

Once at the top, Touraine?s gastronomy takes center stage for a 360° view of local traditions and know-how.

L’événement Visite Guidée La Tour Charlemagne la visite dégustation Tours a été mis à jour le 2026-04-12 par Tours Val de Loire Tourisme