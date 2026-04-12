Visite Guidée La Tour Charlemagne la visite dégustation Tours
Visite Guidée La Tour Charlemagne la visite dégustation Tours vendredi 19 juin 2026.
Tours
Visite Guidée La Tour Charlemagne la visite dégustation
Tours Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-07-03 20:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-17
Le temps d’une visite, votre guide vous raconte l’histoire de la tour.
Une fois au sommet, la gastronomie tourangelle s’invite au discours pour une vision à 360° des traditions et savoir-faire locaux.
Le temps d’une visite, votre guide vous raconte l’histoire de la tour.
Une fois au sommet, la gastronomie tourangelle s’invite au discours pour une vision à 360° des traditions et savoir-faire locaux.
La tour Charlemagne surmontait autrefois le bras nord du transept de la collégiale médiévale dédiée à saint Martin. Ce haut lieu de pèlerinage a été détruite entre 1789 et 1802. 20 .
Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 88 animation-patrimoine@ville-tours.fr
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English :
During the tour, your guide will tell you all about the history of the tower.
Once at the top, Touraine?s gastronomy takes center stage for a 360° view of local traditions and know-how.
L’événement Visite Guidée La Tour Charlemagne la visite dégustation Tours a été mis à jour le 2026-04-12 par Tours Val de Loire Tourisme
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