Tours

COOP DU MONDE

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-16 23:30:00

Date(s) :

2026-06-16

QUI S’EN FOOT ?

Y’A PÉNO OU PAS ?

VAS TE FAIRE VAR! au Bateau

pour partager du Foot Festif Fanfare, un genre inventé de FFF, qui joue à jouer les spectateurs devant les matches de la coupe du monde, retransmis sur écran géant sur des musiques cuivrées live, et sur radio béton

QUI S’EN FOOT ?

Y’A PÉNO OU PAS ?

VAS TE FAIRE VAR! au Bateau

pour partager du Foot Festif Fanfare, un genre inventé de FFF, qui joue à jouer les spectateurs devant les matches de la coupe du monde, retransmis sur écran géant sur des musiques cuivrées live, et sur radio béton dans un concours de commentaires sportifs insolites.

Un prétexte pour se retrouver et lâcher la pression dans une rencontre entre sport et culture. Tout le loisir de shooter les mauvaises habitudes et de jongler avec panache

les règles de la convivialité.

DIFFUSION DE LA COUPE DU MONDE SUR ÉCRAN GÉANT

FANFARE FESTIVE

CONCOURS DE COMMENTAIRES SPORTIF EN DIRECT SUR RADIO BÉTON .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

QUI S?EN FOOT?

IS THERE A PENALTY OR NOT?

VAS TE FAIRE VAR! au Bateau

to share Foot Festif Fanfare, a genre invented by FFF, which plays spectator to World Cup matches, broadcast on a giant screen to live brass music, and on radio concrete

L’événement COOP DU MONDE Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37