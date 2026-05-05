Votre vélo est-il prêt pour le retour des beaux jours ?, MAIF Béranger, Tours

Votre vélo est-il prêt pour le retour des beaux jours ? 13 et 27 mai MAIF Béranger Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T10:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00

Et si Mai à vélo était l’occasion de vérifier votre bicyclette en pleine forme ?

Pour cela, nous vous avons concocté deux journées dédiées au vélo avec Veloop, la coopérative qui redonne vie aux vélos inutilisés ou en fin de vie, et My Flash, créateur de stickers rétro‑réfléchissants 100 % français. ​

Sur la place du marché aux fleurs, profitez d’un contrôle technique de votre vélo par les équipes Veloop, déposez un vélo dont vous n’avez plus l’usage ou trouvez votre futur compagnon de route parmi leurs modèles reconditionnés. ​

Vous pourrez également découvrir les stickers My Flash, un moyen simple et malin d’améliorer votre visibilité à vélo, à pied ou à moto. ​

L’occasion de découvrir d’autres partenaires de la mobilité… et de célébrer Mai à vélo avec style ! ​

MAIF Béranger 6 boulevard Béranger 37000 TOURS Tours 37000 Prébendes Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://evenements.maif.fr/resultats?filter%5Bdepartment%5D=36682&filter%5Bmonth%5D=&filter%5Bquery%5D=&filter%5Btopic%5D=&filter%5Bformat%5D= »}]

Participez à deux journées avec Veloop et My Flash : contrôle technique, collecte et vente de vélos reconditionnés ou inutilisés, et stickers de sécurité pour rouler plus visible. ​

©Carlina Teteris_GettyImages-1354002531​