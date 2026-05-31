Laila Hida. La nuit américaine, Jeu de Paume – Château de Tours, Tours

Laila Hida. La nuit américaine 19 juin – 8 novembre Jeu de Paume – Château de Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T14:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-08T14:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:00:00+01:00

Le Voyage du Phoenix est une exploration sensible et critique des constructions imaginaires liées aux paysages d’oasis, entre mémoire coloniale, désir d’exotisme et reconfiguration contemporaine du regard. Pensé et porté par l’artiste marocaine Laila Hida, ce projet interroge les mécanismes de fabrication des représentations à travers la photographie, la littérature et le cinéma, en mettant en tension les récits hérités du XIXe siècle avec les réalités d’aujourd’hui.

Présenté dans divers contextes internationaux – du Liverpool Arab Arts Festival au Festival Paysages mouvants au Jeu de Paume à Paris, en passant par la Biennale de Sao Paulo (2025) – Le Voyage du Phoenix fait dialoguer les contextes, les corps et les histoires, tout en poursuivant une démarche artistique profondément ancrée dans les enjeux du regard, de la mémoire et du déplacement. Pour cette nouvelle itération, à l’invitation de Jeu de Paume, la commissaire d’exposition Jeanne Mercier et l’artiste Laila Hida investissent l’espace du Château de Tours avec une proposition qui met en lumière la richesse documentaire et iconographique d’une recherche au long cours, entamée en 2016 dans les oasis du Sud du Maroc.

Commissariat : Jeanne Mercier

Jeu de Paume – Château de Tours château de tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

_Le Voyage du Phoenix_ est une exploration sensible et critique des constructions imaginaires liées aux paysages d’oasis, entre mémoire coloniale, désir d’exotisme et reconfiguration contemporaine du…

© Laila Hida, extrait du film Sange Khara (soleil), 2025