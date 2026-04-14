Visite à vélo : Les jardins historiques, Cour du musée des Beaux-Arts, Tours

Visite à vélo : Les jardins historiques Dimanche 7 juin, 14h00 Cour du musée des Beaux-Arts Indre-et-Loire

Venez avec votre vélo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Explorez à vélo les jardins historiques du centre-ville et découvrez leurs histoires, leurs aménagements et leurs évolutions au fil du temps.

Entre perspectives paysagères, patrimoine végétal et récits urbains, la visite met en lumière ces espaces de vie partagés et leur place dans l’histoire de la ville et ses quartiers.

Rendez-vous dans la cour du musée des Beaux-Arts.

Visite commentée par un guide-conférencier et organisée par le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Tours.

Cour du musée des Beaux-Arts 18 Pl. François Sicard, 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://musees.tours.fr/visiter/sites-patrimoniaux/balades-urbaines/ »}]

Explorez à vélo les jardins historiques du centre-ville et découvrez leurs histoires, leurs aménagements et leurs évolutions au fil du temps.

© Ville de Tours – 4 Vents