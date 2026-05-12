Tours

HK + première partie

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-25 19:30:00

fin : 2026-06-25 23:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Ah vous dansiez encore, eh bien chantez maintenant !

En 2026, HK et ses amis nous reviennent avec un nouvel album. Des airs que l’on fredonne un soir d’automne, des refrains qui nous ressemblent, des idées qui nous rassemblent, des mélodies de violons et d’accordéon qui nous embarquent sans plus attendre, une poésie à la fois combative et tendre, des chants que l’on aime à reprendre, sur une musique toujours aussi entraînante…

RENDEZ-VOUS AU BATEAU pour partager avec nous ces nouvelles chansons au milieu de leurs grandes sœurs On lâche rien , Citoyen du monde , Rallumeurs d’étoiles , Danser encore , Indignez vous et toutes les autres… 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Ah you were dancing again, well sing now!

L’événement HK + première partie Tours a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 37