Visite libre du plateau des Châtelliers, Plateau des Châtelliers, Amboise

Visite libre du plateau des Châtelliers 12 – 14 juin Plateau des Châtelliers Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T06:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-14T00:00:00+02:00 – 2026-06-14T23:00:00+02:00

Découvrez le plateau des Châtelliers, site archéologique majeur de la région Centre-Val de Loire, grâce à l’application Wivisites et aux panneaux installés le long du parcours.

Plateau des Châtelliers Rue Rouget de Lisle, 37400 Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.ville-amboise.fr/347/site-archeologique.htm https://www.wivisites.com/monument_details?site=a41c0d84-22c1-4eb4-b8de-e0b68150950e

Découvrez le plateau des Châtelliers, site archéologique majeur de la région Centre-Val de Loire, grâce à l’application Wivisites et aux panneaux installés le long du parcours.

© Ville d’Amboise