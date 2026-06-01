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Visite libre du plateau des Châtelliers, Plateau des Châtelliers, Amboise

Visite libre du plateau des Châtelliers, Plateau des Châtelliers, Amboise

Visite libre du plateau des Châtelliers, Plateau des Châtelliers, Amboise vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Plateau des Châtelliers

Adresse : Rue Rouget de Lisle, 37400 Amboise, France

Ville : 37400 Amboise

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Visite libre du plateau des Châtelliers 12 – 14 juin Plateau des Châtelliers Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T06:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-14T00:00:00+02:00 – 2026-06-14T23:00:00+02:00

Découvrez le plateau des Châtelliers, site archéologique majeur de la région Centre-Val de Loire, grâce à l’application Wivisites et aux panneaux installés le long du parcours.

Plateau des Châtelliers Rue Rouget de Lisle, 37400 Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.ville-amboise.fr/347/site-archeologique.htm https://www.wivisites.com/monument_details?site=a41c0d84-22c1-4eb4-b8de-e0b68150950e
Découvrez le plateau des Châtelliers, site archéologique majeur de la région Centre-Val de Loire, grâce à l’application Wivisites et aux panneaux installés le long du parcours.

© Ville d’Amboise

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