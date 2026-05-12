Ateliers oenologiques au Domaine de la Richardière Amboise
Ateliers oenologiques au Domaine de la Richardière Amboise jeudi 4 juin 2026.
Amboise
Ateliers oenologiques au Domaine de la Richardière
53 Rue du Vau de Bonnin Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-04 17:00:00
fin : 2026-06-04 20:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Le jeudi 4 juin 2026, de 17h à 20h, participez à une journée en immersion au Clos de la Richardière entre savoir-faire et transmission, animée par l’œnologue Alexandre Monmousseau.
Au programme Accueil au Domaine avec immersion dans l’authenticité du terroir suivit d’un parcours pédagogique De la terre à la bouteille , puis une initiation à l’œnologie se terminant sur une dégustation autour des produits régionaux dont la traditionnelle tarte vigneronne.
Le jeudi 4 juin 2026 de 17h à 20h.
Tarif de 45€ par personne.
Attention, les places sont limitées, pensez à réserver jusqu’à 5 jours avant l’évènement. 45 .
53 Rue du Vau de Bonnin Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 14 79 commanderiedesvinsdamboise@gmail.com
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English : Wine-tasting workshops at Domaine de la Richardière
On Thursday 4 June 2026, from 5pm to 8pm, join us for an immersive day at Clos de la Richardière, exploring craftsmanship and the passing of knowledge, led by oenologist Alexandre Monmousseau.
L’événement Ateliers oenologiques au Domaine de la Richardière Amboise a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE AMBOISE
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