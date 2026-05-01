Concert de la classe d’orgue du Conservatoire de Tours Amboise
Concert de la classe d’orgue du Conservatoire de Tours Amboise samedi 16 mai 2026.
Amboise
Concert de la classe d’orgue du Conservatoire de Tours
21 Parvis Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le samedi 16 mai 2026 à 18h, concert de la classe d’orgue du conservatoire de Tours à l’Eglise Saint-Denis d’Amboise.
Le samedi 16 mai 2026 à 18h, concert de la classe d’orgue du conservatoire de Tours à l’Eglise Saint-Denis d’Amboise.
Entrée libre. .
21 Parvis Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire jourdelorgue@orgue-en-france.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert of the Tour’s conservatoire class of organ
Saturday 16th of May at 6 p.m concert of the Tour’s conservatoire class of organ at the church Saint Denis in Amboise.
L’événement Concert de la classe d’orgue du Conservatoire de Tours Amboise a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE AMBOISE
À voir aussi à Amboise (Indre-et-Loire)
- Stage mosaïque Amboise 7 mai 2026
- Stage de printemps 24h de mosaïque Amboise 7 mai 2026
- La tourmente de la Seconde Guerre Mondiale Visite guidée – Amboise 8 mai 2026
- Stand Challenge vélo en gare d’Amboise, Parvis de la gare d’Amboise, Amboise 12 mai 2026
- Concert de printemps de la maîtrise Sainte-Marie d’Antony Amboise 15 mai 2026