Amboise

Concert de la classe d’orgue du Conservatoire de Tours

21 Parvis Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le samedi 16 mai 2026 à 18h, concert de la classe d’orgue du conservatoire de Tours à l’Eglise Saint-Denis d’Amboise.

Le samedi 16 mai 2026 à 18h, concert de la classe d’orgue du conservatoire de Tours à l’Eglise Saint-Denis d’Amboise.

Entrée libre. .

21 Parvis Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire jourdelorgue@orgue-en-france.org

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English : Concert of the Tour’s conservatoire class of organ

Saturday 16th of May at 6 p.m concert of the Tour’s conservatoire class of organ at the church Saint Denis in Amboise.

L’événement Concert de la classe d’orgue du Conservatoire de Tours Amboise a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE AMBOISE