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Concert de la classe d’orgue du Conservatoire de Tours Amboise

Concert de la classe d’orgue du Conservatoire de Tours Amboise

Concert de la classe d’orgue du Conservatoire de Tours Amboise samedi 16 mai 2026.

Adresse : 21 Parvis Saint-Denis

Ville : 37400 Amboise

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Amboise

Concert de la classe d’orgue du Conservatoire de Tours

21 Parvis Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Le samedi 16 mai 2026 à 18h, concert de la classe d’orgue du conservatoire de Tours à l’Eglise Saint-Denis d’Amboise.
Le samedi 16 mai 2026 à 18h, concert de la classe d’orgue du conservatoire de Tours à l’Eglise Saint-Denis d’Amboise.
Entrée libre.   .

21 Parvis Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   jourdelorgue@orgue-en-france.org

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English : Concert of the Tour’s conservatoire class of organ

Saturday 16th of May at 6 p.m concert of the Tour’s conservatoire class of organ at the church Saint Denis in Amboise.

L’événement Concert de la classe d’orgue du Conservatoire de Tours Amboise a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE AMBOISE

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