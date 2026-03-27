La tourmente de la Seconde Guerre Mondiale Visite guidée – Amboise
La tourmente de la Seconde Guerre Mondiale Visite guidée – Amboise vendredi 8 mai 2026.
La tourmente de la Seconde Guerre Mondiale Visite guidée –
Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 17.3 – 17.3 – EUR
17.3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 11:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-06-20
À l’occasion de la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945, et de la bataille d’Amboise, le château royal d’Amboise vous propose une visite guidée consacrée à son Histoire durant le second conflit mondial.
À l’occasion de la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945, et de la bataille d’Amboise, le château royal d’Amboise vous propose une visite guidée consacrée à son Histoire durant le second conflit mondial.
Notre collègue Camille, guide-conférencière passionnée par cette période, évoquera avec vous les épisodes connus par l’édifice entre 1939 et 1945, images d’archives et anecdotes à l’appui.
(Visite dans le parc du château)
Quand ? Le 8 & 9 mai et le 20 juin 2026, à 10h00.
Durée ? 1h00
Tarif ? Compris dans le prix d’entrée au château, sans supplément.
Sur réservation (50 places disponibles) 17.3 .
Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98
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English :
To commemorate the Armistice of May 8, 1945, and the Battle of Amboise, the Château Royal d’Amboise is offering a guided tour of its history during the Second World War.
L’événement La tourmente de la Seconde Guerre Mondiale Visite guidée – Amboise a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT 37
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