La tourmente de la Seconde Guerre Mondiale Visite guidée –

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 17.3 – 17.3 – EUR

17.3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 11:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-06-20

À l’occasion de la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945, et de la bataille d’Amboise, le château royal d’Amboise vous propose une visite guidée consacrée à son Histoire durant le second conflit mondial.

À l’occasion de la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945, et de la bataille d’Amboise, le château royal d’Amboise vous propose une visite guidée consacrée à son Histoire durant le second conflit mondial.

Notre collègue Camille, guide-conférencière passionnée par cette période, évoquera avec vous les épisodes connus par l’édifice entre 1939 et 1945, images d’archives et anecdotes à l’appui.

(Visite dans le parc du château)

Quand ? Le 8 & 9 mai et le 20 juin 2026, à 10h00.

Durée ? 1h00

Tarif ? Compris dans le prix d’entrée au château, sans supplément.

Sur réservation (50 places disponibles) 17.3 .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98

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English :

To commemorate the Armistice of May 8, 1945, and the Battle of Amboise, the Château Royal d’Amboise is offering a guided tour of its history during the Second World War.

L’événement La tourmente de la Seconde Guerre Mondiale Visite guidée – Amboise a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT 37