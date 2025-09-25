Stage mosaïque Amboise

Stage mosaïque

34 Rue de Mosny Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 330 – 330 – EUR

330

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-07

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-07

Participez à un stage mosaïque avec Amboise Mosaïque du 7 au 10 mai 2026 et réalisez une pièce unique à offrir, exposer, ou tout simplement pour vous faire plaisir !

Découvrez l’art de la mosaïque avec Amboise Mosaïque ! Pendant trois jours et demi, participez à un stage de mosaïque où chacun sera libre de réaliser une œuvre personnelle un format de 30 x 30 cm ou une autre dimension selon vos envies.

Un temps privilégié pour découvrir, approfondir ou explorer autrement la mosaïque contemporaine, dans une ambiance conviviale.

Pourquoi participer ?

– Un moment de détente et de plaisir Évadez-vous du quotidien et laissez-vous emporter par l’art de la mosaïque.

– Une création qui vous ressemble Réalisez une pièce unique à offrir, exposer, ou tout simplement pour vous faire plaisir.

– Une expérience conviviale Partagez ce moment avec d’autres participants dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Réservation sur www.amboisemosaique.com 330 .

34 Rue de Mosny Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 89 06 35 amboise.mosaique@gmail.com

English :

Take part in a mosaic workshop with Amboise Mosaïque from May 7 to 10, 2026 and create a unique piece to give as a gift, to exhibit, or simply to treat yourself!

