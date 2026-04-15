Stand Challenge vélo en gare d’Amboise, Parvis de la gare d’Amboise, Amboise

Stand Challenge vélo en gare d’Amboise Mardi 12 mai, 15h30 Parvis de la gare d’Amboise Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T15:30:00+02:00 – 2026-05-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-12T15:30:00+02:00 – 2026-05-12T18:30:00+02:00

La communauté de communes du Val d’Amboise tiendra un stand sur le parvis de la gare d’Amboise. Au programme : collations pour les cyclistes arrivant, échanges sur les mobilités douces en Val d’Amboise et inscriptions au challenge Géovélo.

Parvis de la gare d’Amboise Amboise gare Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Rendez-vous sur le parvis de la gare d’Amboise : collations pour les cyclistes arrivant, échanges sur les mobilités douces en Val d’Amboise et inscriptions au challenge Géovélo.