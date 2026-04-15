Stand Challenge vélo en gare d’Amboise, Parvis de la gare d’Amboise, Amboise
Stand Challenge vélo en gare d’Amboise, Parvis de la gare d’Amboise, Amboise mardi 12 mai 2026.
Stand Challenge vélo en gare d’Amboise Mardi 12 mai, 15h30 Parvis de la gare d’Amboise Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T15:30:00+02:00 – 2026-05-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-12T15:30:00+02:00 – 2026-05-12T18:30:00+02:00
La communauté de communes du Val d’Amboise tiendra un stand sur le parvis de la gare d’Amboise. Au programme : collations pour les cyclistes arrivant, échanges sur les mobilités douces en Val d’Amboise et inscriptions au challenge Géovélo.
Parvis de la gare d’Amboise Amboise gare Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Rendez-vous sur le parvis de la gare d’Amboise : collations pour les cyclistes arrivant, échanges sur les mobilités douces en Val d’Amboise et inscriptions au challenge Géovélo.
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