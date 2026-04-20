Concert de printemps de la maîtrise Sainte-Marie d’Antony Amboise
Concert de printemps de la maîtrise Sainte-Marie d’Antony Amboise vendredi 15 mai 2026.
Amboise
Concert de printemps de la maîtrise Sainte-Marie d’Antony
21 Parvis Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Concert de printemps de la maîtrise Sainte-Marie d’Antony, le 14 mai 2026.
Sous la direction de David Farrés Fernandez, la maîtrise Sainte-Marie d’Antony se produira en concert dans l’église Saint-Denis d’Amboise, le 14 mai 2026 à 20h.
Concert gratuit. 0 .
21 Parvis Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English : Spring concert by the Sainte-Marie d’Antony choir
Spring concert by the Sainte-Marie d’Antony choir, 14 May 2026.
L’événement Concert de printemps de la maîtrise Sainte-Marie d’Antony Amboise a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE AMBOISE
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