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Concert de printemps de la maîtrise Sainte-Marie d’Antony Amboise

Concert de printemps de la maîtrise Sainte-Marie d’Antony Amboise

Concert de printemps de la maîtrise Sainte-Marie d’Antony Amboise vendredi 15 mai 2026.

Adresse : 21 Parvis Saint-Denis

Ville : 37400 Amboise

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Amboise

Concert de printemps de la maîtrise Sainte-Marie d’Antony

21 Parvis Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Concert de printemps de la maîtrise Sainte-Marie d’Antony, le 14 mai 2026.
Sous la direction de David Farrés Fernandez, la maîtrise Sainte-Marie d’Antony se produira en concert dans l’église Saint-Denis d’Amboise, le 14 mai 2026 à 20h.

Concert gratuit. 0  .

21 Parvis Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English : Spring concert by the Sainte-Marie d’Antony choir

Spring concert by the Sainte-Marie d’Antony choir, 14 May 2026.

L’événement Concert de printemps de la maîtrise Sainte-Marie d’Antony Amboise a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE AMBOISE

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