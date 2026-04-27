Festival Culturissimo Amboise
Festival Culturissimo Amboise mardi 19 mai 2026.
Amboise
Festival Culturissimo
Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-19 19:30:00
fin : 2026-05-19 20:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Festival Culturissimo à Amboise.
Dans le cadre de la 13e édition du Festival Culturissimo, le Théâtre Beaumarchais à Amboise accueillera, le mardi 19 mai à 19h30, la romancière et nouvelliste Cécile Coulon pour une rencontre-lecture autour de son ouvrage Le visage de la nuit.
Gratuit. .
Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 35 74 05 32
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English : Culturissimo Festival
Culturissimo Festival in Amboise.
L’événement Festival Culturissimo Amboise a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE AMBOISE
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