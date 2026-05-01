Amboise

Terres de luttes Combats des femmes en Afrique du Sud

21 Parvis Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Immersion théâtrale et exposition de photos sur le thème des combats menés par les femmes en Afrique du sud.

Le CCFD Terre Solidaire est un acteur historique du changement. Depuis 1961, il se dresse contre toutes les formes d’injustices et lutte contre les causes de la faim dans le monde.

Les différents combats menés vous seront présentés au travers d’immersion théâtrale et d’exposition photos.

Dégustation et vente de rooibos d’Afrique du Sud au bénéfice du CCFD Terre Solidaire.

Participation libre. .

21 Parvis Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ccfd37@ccfd-terresolidaire.org

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English : Terres de luttes Women’s fights in South Africa

A theatrical immersion and photo exhibition on the theme of women’s fights in South Africa.

L’événement Terres de luttes Combats des femmes en Afrique du Sud Amboise a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE AMBOISE