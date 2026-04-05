Amboise

5ème Salon Artistique

60 Rue Victor Hugo Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-14 2026-07-11 2026-07-31

5ème Salon Artistique organisé par l’Association Artistes en Val d’Amboise, du 24 au 26 avril 2026.

5ème Salon Artistique organisé par l’Association Artistes en Val d’Amboise, du 24 au 26 avril 2026.

Venez découvrir les œuvres de 15 artistes peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs, artisans d’art..

Vernissage le vendredi 24 avril à 17h.

Entrée libre 0 .

60 Rue Victor Hugo Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 74 05 74

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English : 5th Art Exhibition

The 5th Art Exhibition organised by the Association Artistes en Val d’Amboise, from 24 to 26 April 2026.

L’événement 5ème Salon Artistique Amboise a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE AMBOISE