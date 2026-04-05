5ème Salon Artistique Amboise
5ème Salon Artistique Amboise vendredi 24 avril 2026.
Amboise
5ème Salon Artistique
60 Rue Victor Hugo Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-05-14 2026-07-11 2026-07-31
5ème Salon Artistique organisé par l’Association Artistes en Val d’Amboise, du 24 au 26 avril 2026.
5ème Salon Artistique organisé par l’Association Artistes en Val d’Amboise, du 24 au 26 avril 2026.
Venez découvrir les œuvres de 15 artistes peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs, artisans d’art..
Vernissage le vendredi 24 avril à 17h.
Entrée libre 0 .
60 Rue Victor Hugo Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 74 05 74
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English : 5th Art Exhibition
The 5th Art Exhibition organised by the Association Artistes en Val d’Amboise, from 24 to 26 April 2026.
L’événement 5ème Salon Artistique Amboise a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE AMBOISE
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