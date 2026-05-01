Amboise

Exposition Lumière et Contraste en l’église Saint-Florentin

1 Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-18 10:00:00

fin : 2026-05-26 12:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Voir la nature comme une oeuvre vulnérable et sans pareille…

Du 18 au 26 mai 2026, découvrez l’exposition photo Lumière et Contraste par le photographe animalier Patrick Glaume, en l’église Saint-Florentin d’Amboise.

De 10h à 12h et de 14h à 18h tous les jours à l’exception du vendredi et du samedi.

Présence de l’auteur les jours d’ouverture de 14h à 18h. .

1 Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English : “Light and Contrast” Exhibition at Saint-Florentin Church

Seeing nature as a fragile and unique work of art…

L’événement Exposition Lumière et Contraste en l’église Saint-Florentin Amboise a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE AMBOISE