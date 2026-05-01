Amboise

Conférence sur la lutte antimafia

1 Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le vendredi 29 mai 2026 à 18h30, le comité de jumelage Amboise-Vinci organise, en hommage au juge Falcone, une conférence sur la lutte antimafia en Italie à la salle des fêtes Francis Poulenc à Amboise.

La conférence sur la lutte antimafia en Italie sera menée par Fabrice Rizzoli, docteur en sciences politiques et Mario Vaudano, ancien magistrat italien.

Entrée gratuite pour les adhérents du jumelage

Entrée à 5€ pour les non adhérents. 0 .

1 Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 23

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English : Conference on the Fight Against the Italian Mafia

On Friday, May 29, 2026, at 6:30 p.m., the Amboise-Vinci Twinning City Committee is hosting a lecture on the fight against the Mafia in Italy at the Francis Poulenc Community Center in Amboise, in honor of Judge Falcone.

L’événement Conférence sur la lutte antimafia Amboise a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE AMBOISE