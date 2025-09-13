Spectacle de danse Sine qua non Amboise

Spectacle de danse Sine qua non Amboise vendredi 22 mai 2026.

Spectacle de danse Sine qua non

6 Mail Saint-Thomas Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22 20:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Le vendredi 22 mai 2026 venez découvrir le spectacle de danse « Sine qua non ».

Le vendredi 22 mai 2026 venez découvrir le spectacle de danse « Sine qua non » de la compagnie La Tarbasse.

Mélodie Joinville propose une création originale et participative fondée sur la composition instantanée et l’interaction avec le public. Le public devient acteur de la représentation de ce quintet en influençant les propositions dansées, créant ainsi un spectacle unique, vivant, et entièrement in situ.

Ce spectacle tout public aura lieu dans la cour de l’école Rabelais Richelieu. 19 .

6 Mail Saint-Thomas Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billeterie@ville-amboise.fr

English :

On Friday May 22, 2026, come and discover the dance show « Sine qua non ».

German :

Am Freitag, den 22. Mai 2026, erleben Sie die Tanzaufführung « Sine qua non ».

Italiano :

Venerdì 22 maggio 2026, venite a scoprire lo spettacolo di danza « Sine qua non ».

Espanol :

El viernes 22 de mayo de 2026, venga a descubrir el espectáculo de danza « Sine qua non ».

L’événement Spectacle de danse Sine qua non Amboise a été mis à jour le 2025-09-13 par OFFICE AMBOISE