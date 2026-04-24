Ouverture du Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise, Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise, Amboise

Ouverture du Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise Samedi 23 mai, 14h00 Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Profitez de l’ouverture tardive du Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise pour le découvrir sous un nouveau jour !

Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise Rue François 1er, 37400 Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 33247234742 https://www.ville-amboise.fr/97/musee-d-art-et-d-histoire-d-amboise.htm Le Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise est situé dans l’Hôtel Morin, hôtel particulier du début du XVIe siècle. Il possède un décor du XIXe siècle témoignant de sa transformation en Mairie, qui utilise encore certaines pièces (salle des mariages). Les œuvres conservées datent principalement de la fin du XIXe siècle, mais un espace est notamment consacré à l’histoire du domaine de Chanteloup. Le XXe siècle est représenté par des toiles d’Olivier Debré.

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© Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise