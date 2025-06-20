Pique-nique chez le vigneron indépendant

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Apportez votre pique-nique le vigneron vous accueille et vous propose des animations variées.

Renseignements et liste des domaines participant sur www.vigneron-independant.com/pique-nique

Les Vignerons Indépendants ouvrent leurs portes le temps du week-end de la Pentecôte pour faire découvrir leur métier, leurs vignes et leurs caves au cœur des plus beaux paysages du Val de Loire ! Apportez votre pique-nique le vigneron vous accueille, vous fait déguster ses vins et vous propose des animations variées.

En famille ou entre amis, vous pourrez vous amuser et découvrir l’univers des vignerons d’une manière conviviale et ludique avec des activités comme les randonnées ou balades en calèche dans les vignes, les jeux œnologiques, les animations musicales… et bien d’autres découvertes encore ! Chaque vigneron est unique et vous propose ses propres animations.

Renseignements et liste des domaines participant sur https://www.vigneron-independant.com/pique-nique .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 79 02 06 frvi-cvl@vigneron-independant.com

English :

Bring your own picnic: the winemaker welcomes you and offers a variety of activities.

Information and list of participating wineries at www.vigneron-independant.com/pique-nique

German :

Bringen Sie Ihr Picknick mit: Der Winzer empfängt Sie und bietet Ihnen verschiedene Animationen an

Informationen und eine Liste der teilnehmenden Weingüter finden Sie unter www.vigneron-independant.com/pique-nique

Italiano :

Portate il vostro picnic: il viticoltore vi accoglie e vi propone varie attività

Informazioni ed elenco delle tenute partecipanti su www.vigneron-independant.com/pique-nique

Espanol :

Traiga su picnic: el viticultor le da la bienvenida y le ofrece diversas actividades

Información y lista de fincas participantes en www.vigneron-independant.com/pique-nique

