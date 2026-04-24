Amboise

Concert de Jean-Claude Borelly à la Collégiale Saint-Denis d’Amboise

Place Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le célèbre trompettiste, Jean-Claude BORELLY, qui fête cette année ses 50 ans de carrière et depuis plus de 25 ans se produi en la Collégiale Saint-Denis à Amboise, le dimanche 24 Mai 2026 à 16H00

Le célèbre trompettiste, Jean-Claude BORELLY, qui fête cette année ses 50 ans de carrière et depuis plus de 25 ans se produi en la Collégiale Saint-Denis à Amboise, le dimanche 24 Mai 2026 à 16H00

Un véritable spectacle où la mise en lumière, sobre et artistique, accompagne à la perfection le jeu instrumental de l’Artiste

Réservations auprès de l’Office de Tourisme du Val d’Amboise 28 .

Place Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Jean-Claude Borelly and his accompanist (keyboard-vocalist) perform classical and gospel tunes, as well as jazz, Gounod’s Ave Maria, excerpts from Albinoni’s Adagio, Concerto de la Mer, the essential Il Silenzio, film music and compositions by Pierre Bachelet…

L’événement Concert de Jean-Claude Borelly à la Collégiale Saint-Denis d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE AMBOISE