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Concert de Jean-Claude Borelly à la Collégiale Saint-Denis d’Amboise Amboise

Concert de Jean-Claude Borelly à la Collégiale Saint-Denis d’Amboise Amboise

Concert de Jean-Claude Borelly à la Collégiale Saint-Denis d’Amboise Amboise dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Place Saint-Denis

Ville : 37400 Amboise

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 28 28 28 Tarif de base plein tarif

Amboise

Concert de Jean-Claude Borelly à la Collégiale Saint-Denis d’Amboise

Place Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 28 – 28 – EUR
28
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Le célèbre trompettiste, Jean-Claude BORELLY, qui fête cette année ses 50 ans de carrière et depuis plus de 25 ans se produi en la Collégiale Saint-Denis à Amboise, le dimanche 24 Mai 2026 à 16H00
Le célèbre trompettiste, Jean-Claude BORELLY, qui fête cette année ses 50 ans de carrière et depuis plus de 25 ans se produi en la Collégiale Saint-Denis à Amboise, le dimanche 24 Mai 2026 à 16H00
Un véritable spectacle où la mise en lumière, sobre et artistique, accompagne à la perfection le jeu instrumental de l’Artiste
Réservations auprès de l’Office de Tourisme du Val d’Amboise 28  .

Place Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

Jean-Claude Borelly and his accompanist (keyboard-vocalist) perform classical and gospel tunes, as well as jazz, Gounod’s Ave Maria, excerpts from Albinoni’s Adagio, Concerto de la Mer, the essential Il Silenzio, film music and compositions by Pierre Bachelet…

L’événement Concert de Jean-Claude Borelly à la Collégiale Saint-Denis d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE AMBOISE

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