Amboise

La Rando’ des 100 Pas

Avenue de Tours Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Participez à la Rando’ des 100 Pas le dimanche 24 mai 2026.

Le dimanche 24 mai 2026 se tiendra La Rando’ des 100 Pas.

Au programme 3 parcours, de 5, 10 et 15KM. Départ depuis l’étang de la Varenne sous Chandon à Amboise, à 9h pour les 10 et 15km et à 10h pour les 5km.

Inscriptions en ligne ou sur place.

Pensez à apporter votre gobelet. 5 .

Avenue de Tours Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire les100pas37@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Rando’ des 100 Pas

Join us for La Rando’ des 100 Pas on Sunday 24 May 2026.

L’événement La Rando’ des 100 Pas Amboise a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE AMBOISE