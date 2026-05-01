La Rando’ des 100 Pas Amboise
La Rando’ des 100 Pas Amboise dimanche 24 mai 2026.
Amboise
La Rando’ des 100 Pas
Avenue de Tours Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Participez à la Rando’ des 100 Pas le dimanche 24 mai 2026.
Le dimanche 24 mai 2026 se tiendra La Rando’ des 100 Pas.
Au programme 3 parcours, de 5, 10 et 15KM. Départ depuis l’étang de la Varenne sous Chandon à Amboise, à 9h pour les 10 et 15km et à 10h pour les 5km.
Inscriptions en ligne ou sur place.
Pensez à apporter votre gobelet. 5 .
Avenue de Tours Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire les100pas37@gmail.com
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English : La Rando’ des 100 Pas
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L’événement La Rando’ des 100 Pas Amboise a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE AMBOISE
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