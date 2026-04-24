Amboise

Concert à la bougie en l’église Saint Florentin

1 Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la nuit des musées, l’ensemble Chanteloire organise un concert à la bougie.

Le samedi 23 mai 2026 à 20h et 21h50, l’Ensemble vocal ChanteLoire vous propose deux concerts illuminés d’une centaine de bougies (candle concert), en l’église Saint Florentin.

Réservation obligatoire sur le site de Chanteloire.

Libre participation. .

1 Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 58 97 72 info@chanteloire.com

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English :

On the occasion of Museum Night, the Chanteloire ensemble organizes a candlelit concert.

L’événement Concert à la bougie en l’église Saint Florentin Amboise a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE AMBOISE