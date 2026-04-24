Concert à la bougie en l’église Saint Florentin Amboise
Concert à la bougie en l’église Saint Florentin Amboise samedi 23 mai 2026.
Amboise
Concert à la bougie en l’église Saint Florentin
1 Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la nuit des musées, l’ensemble Chanteloire organise un concert à la bougie.
Le samedi 23 mai 2026 à 20h et 21h50, l’Ensemble vocal ChanteLoire vous propose deux concerts illuminés d’une centaine de bougies (candle concert), en l’église Saint Florentin.
Réservation obligatoire sur le site de Chanteloire.
Libre participation. .
1 Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 58 97 72 info@chanteloire.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of Museum Night, the Chanteloire ensemble organizes a candlelit concert.
L’événement Concert à la bougie en l’église Saint Florentin Amboise a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE AMBOISE
À voir aussi à Amboise (Indre-et-Loire)
- Conférence-Echange au Café Associatif la Belle Poule Amboise 24 avril 2026
- Spectacle d’humour d’Harold Barbé Amboise 26 avril 2026
- Entre terres royales et eaux sauvages Amboise Indre-et-Loire 1 mai 2026
- La voie royale Circuit n°47 Amboise Indre-et-Loire 1 mai 2026
- Stage mosaïque Amboise 7 mai 2026