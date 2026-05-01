Exposition Ambacia, la Gauloise Amboise
Exposition Ambacia, la Gauloise Amboise samedi 30 mai 2026.
Amboise
Exposition Ambacia, la Gauloise
1 Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Exposition Ambacia, la Gauloise en l’église Saint-Florentin d’Amboise du 30 mai au 5 Juillet 2026
Du 30 Mai au 5 Juillet 2026, la Ville d’Amboise présente son exposition Ambacia, la Gauloise en l’église Saint-Florentin d’Amboise.
A l’occasion des 40 ans du classement du rempart gaulois au titre des Monuments Historiques, (re)découvrez cette exposition, déjà présentée en 2017, qui constitue la première grande synthèse sur les vestiges gaulois d’Amboise destinée à un large public.
Entrée libre. .
1 Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 47 42
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English : Exhibition Ambacia, la Gauloise
Exhibition: ‘Ambacia, la Gauloise’ at Saint-Florentin Church in Amboise, from 30 May to 5 July 2026
L’événement Exposition Ambacia, la Gauloise Amboise a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE AMBOISE
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