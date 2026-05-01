Amboise

Conférence “Les savants voyageurs” par Patrice de Cassini

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

En partenariat avec Faites de la Science en Val d’Amboise

Les astronomes voyageaient-ils autant qu’aujourd’hui dans le passé ?

La documentation très riche dont nous disposons aujourd’hui sur ces déplacements au XVII° et XVIII° siècles nous a conduits à nous concentrer sur cette période, en particulier sur les travaux qui ont permis l’élaboration de la première carte détaillée d’une nation, la carte de France dite carte de Cassini . Tant sa réalisation que son histoire témoignent des nombreuses péripéties qu’elle a vécue depuis son concept original jusqu’à son aboutissement. La relation des voyages de ses acteurs en France et dans les pays voisins montre les péripéties d’une telle entreprise.

Deuxième partie de cette soirée

Alain Sauter, fabricant de globes sera aussi présent pour présenter un savoir-faire oublié, celui de la création de globes terrestres et célestes peints et assemblés à la main. .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98

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English :

In partnership with Faites de la Science en Val d?Amboise

Did astronomers travel as far in the past as they do today?

L’événement Conférence “Les savants voyageurs” par Patrice de Cassini Amboise a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 37