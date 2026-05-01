Concert de l’ensemble vocal Lumen Laulu Amboise
Concert de l’ensemble vocal Lumen Laulu Amboise dimanche 31 mai 2026.
Amboise
Concert de l’ensemble vocal Lumen Laulu
1 Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
L’ensemble vocal Lumen Laulu vous présente son nouvel album Lång Väg, le 31 mai 2026 à l’église Saint-Florentin.
Concert pour voix a cappella et percussions sur un répertoire de musique Scandinave.
L’ensemble vocal se présentera le 31 mai 2026 à 16h à l’église Saint-Florentin.
Sous la direction de Marine Delagarde.
Prix au choix entre 5 et 20 €. .
1 Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ensemblelumenlaulu@gmail.com
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English : Concert by the Lumen Laulu vocal ensemble
The vocal ensemble Lumen Laulu will present its new album, Lång Väg , on May 31, 2026, at Saint-Florentin Church.
L’événement Concert de l’ensemble vocal Lumen Laulu Amboise a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE AMBOISE
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