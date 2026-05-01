Amboise

Concert de l’ensemble vocal Lumen Laulu

1 Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

L’ensemble vocal Lumen Laulu vous présente son nouvel album Lång Väg, le 31 mai 2026 à l’église Saint-Florentin.

Concert pour voix a cappella et percussions sur un répertoire de musique Scandinave.

L’ensemble vocal se présentera le 31 mai 2026 à 16h à l’église Saint-Florentin.

Sous la direction de Marine Delagarde.

Prix au choix entre 5 et 20 €. .

1 Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ensemblelumenlaulu@gmail.com

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English : Concert by the Lumen Laulu vocal ensemble

The vocal ensemble Lumen Laulu will present its new album, Lång Väg , on May 31, 2026, at Saint-Florentin Church.

L’événement Concert de l’ensemble vocal Lumen Laulu Amboise a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE AMBOISE