Concert à l’église Saint-Denis Amboise
Concert à l’église Saint-Denis Amboise samedi 30 mai 2026.
Amboise
Concert à l’église Saint-Denis
21 Parvis Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert à l’église Saint-Denis le samedi 30 mai à 21 heures, sur les œuvres de Bach, Beethoven et Dvořák.
Le samedi 30 mai à 21 heures, retrouvez les musiciens Gabriel Richard (violoniste), Marc-Didier Thirault (violoncelliste), Jacques Moreau (pianiste) et Pierre de Kergommeaux (organiste) pour un concert autour des oeuvres de Bach, Beethoven et Dvořák.
Concert de musique de chambre organisé par l’association Renaissance des Orgues.
Participation aux frais pour l’association. .
21 Parvis Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English : Concert at Saint-Denis Church
Concert at Saint-Denis Church on Saturday, May 30, at 9:00 p.m., featuring works by Bach, Beethoven, and Dvořák.
L’événement Concert à l’église Saint-Denis Amboise a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE AMBOISE
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