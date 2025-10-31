Stage de printemps 24h de mosaïque Amboise

Stage de printemps 24h de mosaïque

Du 7 au 10 mai 2026 venez participer à 24h de stage de mosaïque.

Pendant trois jours et demi, je vous propose un stage de mosaïque où chacun sera libre de réaliser une œuvre personnelle un format de 30 x 30 cm ou une autre dimension selon vos envies. Un temps privilégié pour découvrir, approfondir ou explorer autrement la mosaïque contemporaine, dans une ambiance conviviale.

Jeudi: Initiez-vous à l’utilisation de la marteline, élaborer un nuancier pour harmoniser les couleurs et gérer les contrastes. Vous apprendrez également les différents types de poses et débuterez votre mosaïque.

Vendredi et Samedi Continuez à avancer sur votre création

Dimanche Finalisez votre mosaïque et apportez votre touche personnelle pour pouvoir repartir avec.

Matériel, Support et Matériaux Inclus. 330 .

34 Rue de Mosny Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 89 06 35 amboise.mosaique@gmail.com

English : Spring workshop 24 hours of mosaic

From 7th to 10th May 2026, come and take part in a 24-hour workshop with Amboise Mosaïque.

