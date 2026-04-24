Amboise

Exposition des oeuvres de Dapfel

7 Rue nationale Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-04 10:30:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-04

Exposition des oeuvres de Dapfel à la Tour de l’Horloge

Du 4 au 10 Mai 2026, la tour de l’Horloge d’Amboise accueille une exposition de peinture et de photographie en hommage à Daniel PETIT alias DAPFEL.

L’exposition est accessible tous les jours de 10h30 à 19h00.

Entrée gratuite. .

7 Rue nationale Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 47 62 48

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English : Exhibition of Dapfel’s Work

Exhibition of Dapfel’s Work at the Clocktower

L’événement Exposition des oeuvres de Dapfel Amboise a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE AMBOISE