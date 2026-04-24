Exposition des oeuvres de Dapfel Amboise
Exposition des oeuvres de Dapfel Amboise lundi 4 mai 2026.
Amboise
Exposition des oeuvres de Dapfel
7 Rue nationale Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-04 10:30:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-04
Exposition des oeuvres de Dapfel à la Tour de l’Horloge
Du 4 au 10 Mai 2026, la tour de l’Horloge d’Amboise accueille une exposition de peinture et de photographie en hommage à Daniel PETIT alias DAPFEL.
L’exposition est accessible tous les jours de 10h30 à 19h00.
Entrée gratuite. .
7 Rue nationale Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 47 62 48
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English : Exhibition of Dapfel’s Work
Exhibition of Dapfel’s Work at the Clocktower
L’événement Exposition des oeuvres de Dapfel Amboise a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE AMBOISE
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