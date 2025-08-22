Entre terres royales et eaux sauvages Amboise Indre-et-Loire

Entre terres royales et eaux sauvages A pieds

Entre terres royales et eaux sauvages 37400 Amboise Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 7000.0

Capitale du peuple des Turons dès le 4e siècle avant notre ère, Amboise devient celle des Rois de France à la Renaissance.

English : Between royal lands and wild waters

During your walk you’ll experience the wonderful Loire landscapes listed as UNESCO World Heritage. As you go round a shoal, Europe’s last wild river may well have a surprise in store such as the sight of a heron splashing about or a beaver working hard…

Deutsch : Zwischen königlichen Ländern und wilden Gewässern

Amboise war bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. Hauptstadt des Volkes der Turonen und wurde in der Renaissance zur Hauptstadt der Könige von Frankreich.

Italiano :

Capitale del popolo Turon dal IV secolo a.C., Amboise divenne sede dei re di Francia durante il Rinascimento.

Español : Entre tierras reales y aguas salvajes

Capital del pueblo turón desde el siglo IV a.C., Amboise se convirtió en residencia de los reyes de Francia durante el Renacimiento.

