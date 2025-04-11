La voie royale Circuit n°47 Amboise Indre-et-Loire

Berceau de la Renaissance française, cette terre de traditions est marquée par le passage des rois et reines de France. Découvrez au cours de ce parcours qui longe le Cher et la Loire, des joyaux architecturaux tels que le Château de Chenonceau, le Château Royal d’Amboise et le Clos Lucé.

English : The royal road Circuit n°47

A cradle of the French Renaissance, this land of traditions has been marked by the passage of French kings and queens. Along this route that borders the Cher and the Loire, discover architectural jewels such as the Château of Chenonceau, the Royal Château of Amboise and Clos Lucé.

Deutsch : Der Königsweg Rundweg Nr. 47

Diese traditionsreiche Wiege der französischen Renaissance ist von der Durchreise der französischen Könige und Königinnen geprägt. Entdecken Sie entlang des Cher und der Loire echte architektonische Schmuckstücke wie Schloss Chenonceau, das königliche Schloss von Amboise und das Clos Lucé.

Italiano :

Culla del Rinascimento francese, questa terra di tradizioni è segnata dal passaggio dei re e delle regine di Francia. Scoprite gioielli architettonici come lo Château de Chenonceau, lo Château Royal d’Amboise e il Clos Lucé in questo itinerario lungo i fiumi Cher e Loira.

Español : El camino real Circuito n°47

Cuna del Renacimiento francés, esta tierra de tradición está marcada por el paso de los reyes y reinas de Francia. Descubra joyas arquitectónicas como el Castillo de Chenonceau, el Castillo Real de Amboise y el Clos Lucé en esta ruta por los ríos Cher y Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire