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Conférence-Echange au Café Associatif la Belle Poule Amboise

Conférence-Echange au Café Associatif la Belle Poule Amboise

Conférence-Echange au Café Associatif la Belle Poule Amboise vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 42 Rue Rabelais

Ville : 37400 Amboise

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Amboise

Conférence-Echange au Café Associatif la Belle Poule

42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Conférence-échange le vendredi 24 avril 2026 au café La Belle Poule.
Conférence-échange Un coup de fourchette pour le climat le vendredi 24 avril 2026, au café La Belle Poule.
Conférence autour du projet associatif 2026 Nourrir le corps, Nourrir l’esprit .

Au programme réflexions gourmandes, échanges sur la santé, le climat, l’impact carbone, la solidarité, le budget et le bien-être animal.

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.
Service de boissons et petite restauration (2 menus au choix à 10 euros).
Réservation par mail ou au café. 0  .

42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   cotcot@labellepoule.org

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English : Talk and discussion at the Café Associatif la Belle Poule

Talk and discussion on Friday 24 April 2026 at La Belle Poule café.

L’événement Conférence-Echange au Café Associatif la Belle Poule Amboise a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE AMBOISE

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