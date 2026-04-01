Conférence-Echange au Café Associatif la Belle Poule Amboise
Conférence-Echange au Café Associatif la Belle Poule Amboise vendredi 24 avril 2026.
Amboise
Conférence-Echange au Café Associatif la Belle Poule
42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Conférence-échange le vendredi 24 avril 2026 au café La Belle Poule.
Conférence-échange Un coup de fourchette pour le climat le vendredi 24 avril 2026, au café La Belle Poule.
Conférence autour du projet associatif 2026 Nourrir le corps, Nourrir l’esprit .
Au programme réflexions gourmandes, échanges sur la santé, le climat, l’impact carbone, la solidarité, le budget et le bien-être animal.
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.
Service de boissons et petite restauration (2 menus au choix à 10 euros).
Réservation par mail ou au café. 0 .
42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cotcot@labellepoule.org
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English : Talk and discussion at the Café Associatif la Belle Poule
Talk and discussion on Friday 24 April 2026 at La Belle Poule café.
L’événement Conférence-Echange au Café Associatif la Belle Poule Amboise a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE AMBOISE
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