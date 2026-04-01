Amboise

Visite guidée de la ville d’Amboise 2000 ans d’histoire

Quai du général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-21 16:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-27 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-15

Suivez votre guide à la découverte de l’histoire d’Amboise, capitale de la Renaissance française. Des bords de Loire, classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité, aux châteaux qui ont vu passer tant de rois, reines et autres personnages illustres, une visite truffée d’anecdotes et de points de vues.

Suivez votre guide à la découverte de l’histoire d’Amboise, capitale de la Renaissance française. Des bords de Loire, classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité, aux châteaux qui ont vu passer tant de rois, reines et autres personnages illustres, une visite truffée d’anecdotes et de points de vues magnifiques. Parcourez les ruelles de la vieille ville et imprégnez vous de l’art de vivre en Touraine !

RDV à l’Office de tourisme 6 .

Quai du général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Follow your guide to discover the history of Amboise, capital of the French Renaissance. From the banks of the Loire, a World Heritage site, to the châteaux that have seen so many kings, queens and other illustrious figures pass through their doors, this tour is packed with anecdotes and insights.

L’événement Visite guidée de la ville d’Amboise 2000 ans d’histoire Amboise a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE AMBOISE