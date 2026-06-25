Le ptit marché de l’île d’Or Amboise
Le ptit marché de l’île d’Or Amboise mercredi 8 juillet 2026.
Amboise
Le ptit marché de l’île d’Or
4 allée des mariniers Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-08-26 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08
À partir du 8 juillet et jusqu’au 26 août 2026, retrouvez tous les mercredis le p’tit marché de l’île d’Or.
À partir du 8 juillet et jusqu’au 26 août 2026, retrouvez tous les mercredis le p’tit marché de l’île d’Or.
Rendez-vous devant l’accueil du camping municipal profitez d’un marché. Ce marché sera l’occasion de découvrir une variété de produits frais et artisanaux. 0 .
4 allée des mariniers Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 72 camping@ville-amboise.fr
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English : The little market of the Île d’Or
From 8 July until 26 August 2026, come along to the Île d’Or’s little market every Wednesday.
L’événement Le ptit marché de l’île d’Or Amboise a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE AMBOISE
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