Informations pratiques

Amboise

Exposition photo Visages d’Amboise

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-01

Profitez d’une expo photo itinérante qui rend hommage aux travailleurs d’Amboise dans plusieurs lieux de la ville.

A l’occasion du bicentenaire de la première photographie permanente au monde, réalisée par Joseph Nicéphore Niépce en 1826, cette exposition lui rend hommage ainsi qu’aux artisans, commerçants et travailleurs qui font d’Amboise une ville si merveilleuse.

Explorez le centre-ville et rendez vous dans les commerces participants pour découvrir ces portraits en noir et blanc, exposés gratuitement dans les espaces de travail des personnes photographiées.

Les portraits seront exposés dans les lieux suivants:

1. Château Royal d’Amboise

2. Office de Tourisme Amboise Val de Loire

3. Pâtisserie Chocolaterie Bigot

4. Bistrot L’Atelier

5. Restaurant Baalbeck

6. Bonneau artisan fleuriste

7. Paul

8. Cave SD .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mark@photographfrance.com

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English : Pictures exhibition Faces of Amboise

Enjoy a traveling photo exhibition that pays tribute to the workers of Amboise at various locations throughout the city.

L’événement Exposition photo Visages d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-07-12 par OFFICE AMBOISE