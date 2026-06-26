Concert en plein air Amboise
Concert en plein air Amboise jeudi 23 juillet 2026.
Amboise
Concert en plein air
Quai François Tissard Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Profitez du concert Uprisers le 23 juillet 2026.
Profitez du concert Uprisers par le collectif Veston Léger, le 23 juillet 2026, au théâtre de verdure de l’ile d’Or d’Amboise.
Uprisers est un projet musical hybride où jazz urbain, chant et rap fusionnent pour donner naissance à une musique très orchestrée et résolument contemporaine. 0 .
Quai François Tissard Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34
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English : Open-air concert
Enjoy the ‘Uprisers’ concert on 23 July 2026.
L’événement Concert en plein air Amboise a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE AMBOISE
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